Marco Ferrante, ex attaccante del Torino, nel corso di un'intervista concessa a TMW Radio ha ricordato la sua breve esperienza con la maglia dell'Inter: "Arrivai all'Inter nel mercato di riparazione. Era uno spogliatoio complesso, con tanti stranieri che non parlavano neanche tra loro. Decisero di prendermi, arrivai alla Pinetina e nel frattempo andarono via Pirlo e Ventola. Mi ritrovai tra Seedorf e Ronaldo, un vero sogno. C'erano gerarchie precise, con Vieri titolare, Recoba un fenomeno discontinuo, poi Hakan Sukur e io. Avevo poco spazio, ma ho avuto la fortuna comunque di segnare un gol contro l'Udinese".