Intervistato da TMW, Franco Lerda, ex allenatore tra le altre del Torino, ha parlato anche di Inter. Ecco le sue dichiarazioni:
Lerda: “Scudetto? E’ l’anno dell’Inter. Ma in Champions ci si aspettava di più”
In Champions per le italiane non è andata bene...—
"L'Atalanta ha fatto un capolavoro incredibile. È rimasta l'unica italiana con merito. La Juve ha sbagliato all'andata, al ritorno ha avuto una grande reazione. Ci si aspettava qualcosa in più dall'Inter. E il Napoli non ha fatto bene".
Scudetto: l'Inter ormai va spedita.—
"Ha un vantaggio importante. E il Milan singhiozza. Direi di sì, è l'anno dell'Inter".
