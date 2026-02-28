FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Lerda: “Scudetto? E’ l’anno dell’Inter. Ma in Champions ci si aspettava di più”

news

Lerda: “Scudetto? E’ l’anno dell’Inter. Ma in Champions ci si aspettava di più”

Lerda: “Scudetto? E’ l’anno dell’Inter. Ma in Champions ci si aspettava di più” - immagine 1
Intervistato da TMW, Franco Lerda, ex allenatore tra le altre del Torino, ha parlato anche di Inter. Ecco le sue dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, Franco Lerda, ex allenatore tra le altre del Torino, ha parlato anche di Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

Inter Thuram
Getty Images

In Champions per le italiane non è andata bene...

—  

"L'Atalanta ha fatto un capolavoro incredibile. È rimasta l'unica italiana con merito. La Juve ha sbagliato all'andata, al ritorno ha avuto una grande reazione. Ci si aspettava qualcosa in più dall'Inter. E il Napoli non ha fatto bene".

Lerda: “Scudetto? E’ l’anno dell’Inter. Ma in Champions ci si aspettava di più”- immagine 3

Scudetto: l'Inter ormai va spedita.

—  

"Ha un vantaggio importante. E il Milan singhiozza. Direi di sì, è l'anno dell'Inter".

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Ferrante: “Inter? Mi ritrovai tra Seedorf e Ronaldo, un vero sogno. Ho avuto la fortuna...
Jashari: “Scudetto? L’obiettivo stagionale è qualificarci in Champions League”

© RIPRODUZIONE RISERVATA