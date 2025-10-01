Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato la notizia della delibera approvata dal Comune di Milano per la vendita di San Siro a Inter e Milan. Ecco le sue parole:
"Credo che Milano abbia la cultura giusta per accettare questo cambiamento. C'è soddisfazione da parte dei due club, vedremo la convivenza dei due club per questo impianto".
"C'è da augurarsi che la cultura sportiva di Milano possa fare la differenza. E' una grande opportunità. Mi auguro che Milano sia pronta per Euro 2032".
(Fonte: TMW Radio)
