Il calciatore ha parlato dopo la vittoria della Turchia contro la Georgia per due a tre

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 22:36)

«È importante iniziare bene questa fase, siamo molto contenti di aver fatto una buona gara. Tre punti cruciali per noi. Il risultato poteva anche essere diverso. Abbiamo faticato un po' per il cartellino rosso ma contava lottare. Ecco perché siamo felici». Così Hakan Calhanoglu dopo la vittoria della Turchia vinta tre a due contro la Georgia. «Siamo felici e giocheremo a Konya con una vittoria in più in tasca, guardiamo avanti alla prossima», ha spiegato.

«La Spagna è una buona squadra e un avversario ostico. Cercheremo di fare del nostro meglio a Konya, insieme ai nostri tifosi. La cosa più importante è riposare bene. Siamo ancora all'inizio delle partite per la qualificazione. Saremo stanchi. Dobbiamo abituarci al ritmo. Abbiamo due giorni. Riposeremo bene e ci prepareremo», ha aggiunto.

Senza infortuni — Alla domanda se sogna di diventare il giocatore con più presenze in nazionale, Hakan Çalhanoğlu ha risposto: "Certo che è un sogno. Ho qui dei compagni con cui ho giocato per anni e condiviso la stessa squadra. Oggi parlavo con Hakan Balta. Abbiamo giocato insieme e oggi ci allena, insieme a Montella. Spero di avvicinarmi alle 100 presenze. Sono molto felice. Certo, il mio obiettivo è giocare più partite e battere il record di Rüştü. Sono un calciatore che sogna. Ma la cosa più importante è avere una stagione senza infortuni. Spero che accada».

(Fonte: halktv.com.tr)