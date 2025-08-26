Il campionato del Milan è iniziato con una sconfitta scioccante a San Siro contro la neopromossa Cremonese. Ne ha parlato a TMW Radio Stefano Impallomeni

Il campionato del Milan è iniziato con una sconfitta scioccante a San Siro contro la neopromossa Cremonese. Ne ha parlato a TMW Radio Stefano Impallomeni, che ha dichiarato:

"Se accetti la panchina del Milan devi accettare Il fatto che non è mai esistito un blocco unico al livello dirigenziale. Allegri parla di percezione del pericolo, ma non capisco come dopo un mese non si sia messo mano alla difesa, sia sul mercato, interamente spostato in avanti, quanto sul campo.

Si autoaccusa in questa maniera, perché lui per primo dovrebbe percepire il pericolo e trasmetterlo alla squadra, mi aspettavo andasse un po' più in profondità, ripartendo dai problemi di questi anni, specialmente quelli difensivi. Eppure non capisco come non si pensi a rinforzare la difesa, comprano trequartisti e centravanti, ma non capisco come il difensore non sia la priorità in questo momento per il Milan".

