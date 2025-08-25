Chivu a InterTV: “Siamo solo alla prima di campionato, la stagione è lunga”

Larga vittoria dei nerazzurri al Meazza che strapazzano il Torino per 5 a 0 . Queste le parole dei protagonisti nel post match raccolte da InterTv. Il commento di mister Chivu alla sua prima panchina in Serie A con l'Inter: "Importante esordire cosi nella nuova stagione con una preparazione corta fatta anche bene visto le incognite. Dal punto di vista mentale la squadra ha tirato fuori il meglio ed è venuta fuori una bella prestazione. Sono felice per l'aggressività e la ricerca della verticalità, sono felice per Sucic per il suo esordio che ha dato prova di grande qualità, contento per Bonny che ha segnato al suo esordio ma anche per Diouf e Luis Henrique. Felice per tutti ma è solo la prima partita, la stagione è lunga e la strada fare è complicata, dobbiamo mantenere la fiducia e l'autostima. Quanto ho visto dell'Inter che ho in testa? La ricerca della verticale dell'attacco alla linea, di non aver subito gol, siamo riusciti a difendere bene la porta. Sono tutte piccole cose che infondono fiducia. Inter padrona di se stessa e padrona della mentalità e qualità. Le partite cambiano poi perchè ti studiano ma lo spirito la mentalità la cultura del lavoro non devono mai mancare"