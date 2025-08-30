Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato i sorteggi di Champions League, che hanno visto l'Inter protagonista:
Impallomeni: “L’Inter fra le prime otto in Champions. Se la gioca a petto in fuori”
"Con 11-12 punti sei sicuro della qualificazione. Per quello visto negli anni scorsi, l'Inter la indico come quella squadra che può entrare nelle prime otto. Il Napoli si affaccia per la prima volta nel nuovo format, non la vedo tra le prime. La Juventus ha due trasferte insidiose, tra Villarreal e Real Madrid. L'Atalanta ha delle avversarie ostiche, tra casa e trasferta, poi bisogna capire il nuovo allenatore che tipo di rotazioni saprà fare, Gasperini era un maestro in questo".
"Per la memoria degli ultimi anni dico Inter, una squadra che può andare in Champions a petto in fuori. Il format mi piace molto, è un mini-campionato che puoi gestire, l'importante è strappare il pass poi è negli scontri diretti che si fa sul serio".
