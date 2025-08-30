A TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato i sorteggi di Champions League, che hanno visto l'Inter protagonista

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato i sorteggi di Champions League, che hanno visto l'Inter protagonista:

"Con 11-12 punti sei sicuro della qualificazione. Per quello visto negli anni scorsi, l'Inter la indico come quella squadra che può entrare nelle prime otto. Il Napoli si affaccia per la prima volta nel nuovo format, non la vedo tra le prime. La Juventus ha due trasferte insidiose, tra Villarreal e Real Madrid. L'Atalanta ha delle avversarie ostiche, tra casa e trasferta, poi bisogna capire il nuovo allenatore che tipo di rotazioni saprà fare, Gasperini era un maestro in questo".