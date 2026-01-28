L'Inter ha dato una bella spallata al campionato ed è ora davvero in fuga. Stefano Impallomeni ha rilasciato queste dichiarazioni

"Una bella spallata quella dell'Inter, è una fuga stavolta. Può essere decisiva? Secondo me no, perché bisogna capire come gestisci il vantaggio. E' la più forte ma attenzione, se inforchi e le altre vincono sei da punto a capo".

"Il valore aggiunto sono i gol delle punte rispetto agli altri. Poi c'è da capire come mantieni la testa, anche con l'impegno Champions".

