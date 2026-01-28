L'Inter ha dato una bella spallata al campionato ed è ora davvero in fuga. Stefano Impallomeni, parlando a TMW Radio, ha rilasciato queste dichiarazioni:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Impallomeni: “Inter, bella spallata al campionato. Ora è fuga vera. Ma attenzione perché…”
news
Impallomeni: “Inter, bella spallata al campionato. Ora è fuga vera. Ma attenzione perché…”
L'Inter ha dato una bella spallata al campionato ed è ora davvero in fuga. Stefano Impallomeni ha rilasciato queste dichiarazioni
"Una bella spallata quella dell'Inter, è una fuga stavolta. Può essere decisiva? Secondo me no, perché bisogna capire come gestisci il vantaggio. E' la più forte ma attenzione, se inforchi e le altre vincono sei da punto a capo".
"Il valore aggiunto sono i gol delle punte rispetto agli altri. Poi c'è da capire come mantieni la testa, anche con l'impegno Champions".
(Fonte: TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA