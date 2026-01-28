«Un ruolo alla Chiellini io all'Inter? Mi fa nascere una sana invidia. Mi sarebbe piaciuto, ormai è passato, finisci la carriera nella tua società, diventi dirigenti, hai passione, sei tifoso, cioè tanta roba».Walter Zenga, su Skysport, ha avuto modo di vedere un servizio su Giorgio Chiellini e sul suo ruolo alla Juventus.
Zenga: “Chiellini? Sana invidia. Mi sarebbe piaciuto quel ruolo all’Inter”
L'ex portiere nerazzurro, su Skysport, ha parlato del ruolo del dirigente bianconero e ha rivelato di 'invidiarlo'
L'ex difensore bianconero ha un ruolo centrale nella dirigenza bianconera e l'ex portiere nerazzurro ha rivelato che gli sarebbe piaciuto tantissimo lavorare per l'Inter nello stesso ruolo. Anche in passato non ha mai nascosto che avrebbe voluto anche allenare la squadra della sua vita.
