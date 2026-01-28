FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Paz: “Tornare a Madrid o restare ancora al Como? Non so ancora. Penso solo a…”

news

Paz: “Tornare a Madrid o restare ancora al Como? Non so ancora. Penso solo a…”

Paz: “Tornare a Madrid o restare ancora al Como? Non so ancora. Penso solo a…” - immagine 1
Il centrocampista argentino ha parlato del suo futuro al termine del match di Coppa Italia vinto contro la Fiorentina
Fabio Alampi Redattore 

Nico Paz, centrocampista argentino del Como, al termine del match di Coppa Italia vinto contro la Fiorentina ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sport Mediaset: "Avere un giocatore come Morata è un piacere per noi, ha tanta esperienza, è un giocatore bravissimo, ha fatto una grande carriera. Siamo felici di aiutarlo perchè è anche una brava persona, sono tanto felice di averlo qui con me.

Paz: “Tornare a Madrid o restare ancora al Como? Non so ancora. Penso solo a…”- immagine 2
Getty Images

Tornare a Madrid o restare ancora al Como? Non lo so, ci sono ancora tante cose. Penso solo a giocare qua al Como e a vincere tutto quello che possiamo. Pensiamo ad arrivare più in su possibile e a giocare partita dopo partita".

Leggi anche
Zenga: “Chiellini? Sana invidia. Mi sarebbe piaciuto quel ruolo all’Inter”
Bisseck: “Borussia Dortmund fortissimo, ma vogliamo vincere. Il tifo? Siamo pronti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA