Nico Paz, centrocampista argentino del Como, al termine del match di Coppa Italia vinto contro la Fiorentina ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sport Mediaset: "Avere un giocatore come Morata è un piacere per noi, ha tanta esperienza, è un giocatore bravissimo, ha fatto una grande carriera. Siamo felici di aiutarlo perchè è anche una brava persona, sono tanto felice di averlo qui con me.
Paz: "Tornare a Madrid o restare ancora al Como? Non so ancora. Penso solo a…"
Paz: “Tornare a Madrid o restare ancora al Como? Non so ancora. Penso solo a…”
Il centrocampista argentino ha parlato del suo futuro al termine del match di Coppa Italia vinto contro la Fiorentina
Tornare a Madrid o restare ancora al Como? Non lo so, ci sono ancora tante cose. Penso solo a giocare qua al Como e a vincere tutto quello che possiamo. Pensiamo ad arrivare più in su possibile e a giocare partita dopo partita".
