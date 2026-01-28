Nico Paz, centrocampista argentino del Como, al termine del match di Coppa Italia vinto contro la Fiorentina ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sport Mediaset: "Avere un giocatore come Morata è un piacere per noi, ha tanta esperienza, è un giocatore bravissimo, ha fatto una grande carriera. Siamo felici di aiutarlo perchè è anche una brava persona, sono tanto felice di averlo qui con me.