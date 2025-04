"Una vittoria meritata, non solo per il risultato ma per l'interpretazione della gara. All'inizio sembravano quasi timorosi, ma non si è mai persa d'animo e poi c'è stata un'inversione di marcia, con un Milan più concreto. Per l'Inter tanto disordine, magari per strafare perdi gli equilibri. Qualcosa non va, lo si è visto anche ieri. E Lautaro perde qualcosa quando Thuram non c'è. Ma per me emerge una stanchezza psico-fisica di un'Inter che sta facendo un tour de force straordinario".