Infantino: “Valutiamo Mondiale a 64 squadre. Si perde motivazione se…”

"Abbiamo notato che il livello delle squadre è estremamente alto e continua a migliorare in tutto il mondo", dice Infantino

Matteo Pifferi Redattore 12 luglio 2026 (modifica il 12 luglio 2026 | 23:11)

"Tutti devono poter partecipare al Mondiale, non solo Europa o America Latina": così Gianni Infantino è tornato a parlare dell'idea Fifa di un Mondiale XXL, con 64 squadre.

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"Questo è certamente un tema che verrà esaminato e discusso in seno alle commissioni competenti dopo questo Mondiale - ha detto il presidente Fifa in un'intervista al media svizzero 'Bluewin', secondo quanto rilanciato da 'Le Parisien' - . Quando si organizza un evento del genere, è importante progettarlo per il mondo intero, non solo per l'Europa e il Sud America. Ogni nazione dovrebbe poter sognare di parteciparvi".

"Abbiamo notato che il livello delle squadre è estremamente alto e continua a migliorare in tutto il mondo. Se non diamo ai paesi più piccoli l'opportunità di partecipare alla Coppa del Mondo, perderanno la motivazione a progredire - ha aggiunto Infantino - Tutte le squadre hanno giocato ad alto livello.

Squadre di ogni continente hanno segnato gol e conquistato almeno un punto. Nove squadre africane su dieci hanno raggiunto gli ottavi di finale. Ai Mondiali precedenti, c'erano solo cinque squadre africane. Questo dimostra quanto sia importante includere tutte le squadre e dare loro questa opportunità di partecipare".