Meno di un'ora al calcio d'inizio di Cagliari-Inter. Ai microfoni di Inter TV ha parlato Manuel Akanji proprio in vista della gara di stasera. Queste le sue considerazioni:
Le voci dei protagonisti di Cagliari-Inter nel pre partita del canale ufficiale del club nerazzurro
"Mi sento molto bene, voglio ripagare la fiducia che mi dà l'allenatore. Do il massimo, mi trovo bene con Chivu e con i compagni. Spero di segnare un gol, fare qualche assist, ma mi piace difendere con i compagni di squadra: è il mio lavoro e voglio fare del mio meglio. Mi piace parlare con i miei compagni, è importante in campo condividere informazioni. Non sono uno che parla spesso, cercherò di farlo in italiano prima possibile".
