Il doppio ex di giornata presenta la sfida tra i rossoblu di Pisacane e i nerazzurri di Chivu: "Tutto può succedere"

Fabio Alampi Redattore 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 19:46)

Robert Acquafresca, ex attaccante del Cagliari il cui cartellino è stato anche di proprietà dell'Inter (senza però mai esordire in nerazzurro), ha presentato ai microfoni di tuttomercatoweb.com la sfida in programma stasera: "Non dico che tutto può succedere, ma il Cagliari è sulle ali dell'entusiasmo. L'Inter è sempre l'Inter, rispetto per tutti e paura di nessuno. Ma non sono i nerazzurri di qualche tempo fa che non lasciavano scampo".

Come la vede stasera?

"Potrebbe anche starci la sopresa".

Da una parte Chivu, dall'altra Pisacane. Due giovani in panchina...

"Sono contento di vederli su panchine di Serie A. Chivu è un giovane che allena una grande squadra. Se Pisacane ha delle pressioni, figuriamoci lui. È bello che venga data la possibilità a degli allenatori giovani. Chivu aveva allenato il Parma per sei mesi, non è che avesse chissà quale esperienza. Non devi soltanto essere stato un buon giocatore ma devi avere degli ideali e farli recepire al gruppo. Pisacane ad esempio è l'allenatore di alcuni ex compagni di squadra".

Giovani per il futuro, dell'Inter e della Nazionale: Pio Esposito.

"L'ho visto anche l'altra sera, per me ha superato l'esame del giocatore che doveva fare bene con l'Inter. È un potenziale titolare, gli manca solo il gol. Mi auguro che arrivi presto la rete, magari da dopo Cagliari".

Da una parte Pio, dall'altra Sebastiano...

"Una partita nella partita. Sono entrambi molto forti. Senza dimenticare Salvatore. Complimenti a mamma e papà (sorride, ndr). Sono le belle favole del calcio. Fa piacere vedere queste cose".

Attaccanti in A: chi l'ha impressionata?

" Vlahovic. E dico proprio Pio Esposito. L'ho visto la scorsa settimana. Ha reagito molto bene alle pressioni, questo è fondamentale. Isolarsi e fare la partita che devi fare è importante. E poi la fiducia del proprio allenatore vuol dire tanto".

E stasera come finisce?

"Dico pareggio. Giocare a Cagliari è complicato per tutti".