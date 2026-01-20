Gara ad altissima tensione quella di questa sera allo stadio Meazza. Alla Scala del Calcio arriva l'Arsenal imbattuto in Europa e in vetta alla classifica di Premier League con la voglia di continuare nel suo percorso europeo. L'Inter ci prova fino all'ultimo ma alla fine deve cedere ai Gunners che passano al Meazza per 3 a 1. Un risultato che compromette l'accesso diretto agli ottavi di finale.
Super sfida tra la prima in Serie A e la capolista in Premier e nel maxi girone di Champions. I nerazzurri escono battuti
Il commento di Zielinski nel post partita di rilasciato ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo fatto una buona gara ma non è bastata, maggiore concentrazione e determinazione in più e non succedeva. Tre gol presi in maniera troppo facile e sotto porta ci è mancata un po' di lucidità. Dobbiamo prendere più seconde palle e si vede che ogni palla lunga la prendevano loro a volte siamo stati troppo pigri e dobbiamo migliorare. Quella di venerdi sarà una gara fondamentale non dobbiamo sottovalutare l'avversario, hanno qualità e dobbiamo dare il massimo. Poi penseremo alla gara di Dortmund"
