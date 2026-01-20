Il commento di Zielinski nel post partita di rilasciato ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo fatto una buona gara ma non è bastata, maggiore concentrazione e determinazione in più e non succedeva. Tre gol presi in maniera troppo facile e sotto porta ci è mancata un po' di lucidità. Dobbiamo prendere più seconde palle e si vede che ogni palla lunga la prendevano loro a volte siamo stati troppo pigri e dobbiamo migliorare. Quella di venerdi sarà una gara fondamentale non dobbiamo sottovalutare l'avversario, hanno qualità e dobbiamo dare il massimo. Poi penseremo alla gara di Dortmund"