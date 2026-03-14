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Giuseppe Riso: “Sarà mercato intenso per l’Inter. Volevo portare via Frattesi perché…”

Giuseppe Riso: “Sarà mercato intenso per l’Inter. Volevo portare via Frattesi perché…” - immagine 1
A Calcio e Finanza, Giuseppe Riso, noto procuratore e agente, tra gli altri, di Davide Frattesi, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da Calcio e Finanza, Giuseppe Riso, noto procuratore e agente, tra gli altri, di Davide Frattesi, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sul centrocampista e sulle future mosse di mercato dell'Inter.

Ecco le sue parole:

Giuseppe Riso: “Sarà mercato intenso per l’Inter. Volevo portare via Frattesi perché…”- immagine 2
Getty Images

Un altro dei tuoi assistiti più noti è il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi. Quest’anno sarebbe voluto andare via considerando che è l’anno dei Mondiali. Dopo questo evento, cambieranno gli scenari?

—  

«Ero io che volevo portare via Frattesi dall’Inter: in questa stagione si gioca la possibilità di andare al Mondiale e non lo vedevo sempre felice. Davide è un passionale, è uno che ha cuore fino all’ultimo secondo. Lo vedi anche quando esulta, lui è così caratterialmente. A me piacerebbe vederlo sempre felice, quindi sono stato io ad avergli messo in testa questo tarlo. Ma, sia lui dall’Inter, sia l’Inter da lui, fanno fatica a separarsi. È chiaro poi che non so quante volte nella vita ti possa capitare di giocare un Mondiale, sono momenti che ricordi a vita».

Giuseppe Riso: “Sarà mercato intenso per l’Inter. Volevo portare via Frattesi perché…”- immagine 3

Come vedi il prossimo mercato? L’Inter sembra avere necessità di rinnovare il parco calciatori in ruoli chiave. Il Milan avrà il doppio impegno Champions League-campionato. La Juventus dopo sei anni vorrà ambire allo Scudetto. I Friedkin hanno investito un miliardo e sono ancora a bocca asciutta e De Laurentiis vorrà essere ancora protagonista. Come la vedi?

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«Sarà una sessione molto intensa, perché tante squadre devono rinnovarsi. Nell’anno del Mondiale, il mercato parte di fatto quando finisce il torneo. Chiaramente molte trattative inizi a impostarle adesso».

(Fonte: Calcio e Finanza)

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