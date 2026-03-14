Intervistato da Calcio e Finanza, Giuseppe Riso, noto procuratore e agente, tra gli altri, di Davide Frattesi, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sul centrocampista e sulle future mosse di mercato dell'Inter.

Un altro dei tuoi assistiti più noti è il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi. Quest’anno sarebbe voluto andare via considerando che è l’anno dei Mondiali. Dopo questo evento, cambieranno gli scenari?

«Ero io che volevo portare via Frattesi dall’Inter: in questa stagione si gioca la possibilità di andare al Mondiale e non lo vedevo sempre felice. Davide è un passionale, è uno che ha cuore fino all’ultimo secondo. Lo vedi anche quando esulta, lui è così caratterialmente. A me piacerebbe vederlo sempre felice, quindi sono stato io ad avergli messo in testa questo tarlo. Ma, sia lui dall’Inter, sia l’Inter da lui, fanno fatica a separarsi. È chiaro poi che non so quante volte nella vita ti possa capitare di giocare un Mondiale, sono momenti che ricordi a vita».