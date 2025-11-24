Inter, Bastoni: “Sconfitta ingiusta per mole di gioco. Un caso non è se…”

Le parole del difensore nerazzurro ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta nel derby contro il Milan

24 novembre 2025

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ai microfoni di Mediaset, ha commentato la sconfitta nel derby contro il Milan. «Onestamente non ci siamo sfaldati, anzi. Abbiamo reagito bene dopo un gol subito ingiustamente visto la mole di gioco fatta dalle due squadre. Non ci siamo allungati, abbiamo creato occasioni, non siamo riusciti a segnare ma il calcio è anche questo. Sicuramente dobbiamo analizzare quello che è successo e che ci è mancato per vincere stasera», ha detto.

-Questa sconfitta può avere degli strascichi?

Personalmente di derby ne ho giocati tanti, vinti e persi. Dico per fortuna che vale tre punti come le altre. Brucia, dà fastidio perché stiamo mancando nei big match e stiamo avendo difficoltà a portare a casa punti. Dispiace per i tifosi. Ma c'è anche da fare un'analisi lucida della partita. Tra tre giorni siamo di nuovo in campo a Madrid e poi ci sarà il Pisa. Quindi non bisogna demoralizzarsi. Il campionato è lungo, la classifica è corta e dobbiamo andare avanti.

-C'è qualcosa che non va negli scontri diretti, che spiegazione ti dai?

Un caso probabilmente non è. Noi ci diciamo tutto, quello che non va. Ma poi ti capitano partite così come questa, una sconfitta ingiusta per quello che si è visto in campo, Speriamo la fortuna giri dalla nostra parte.

-Dover affrontare una squadra superiore può dare il quid in più in CL per poi poter tornare a giocare in campionato?

Sicuramente sì. Abbiamo battuto quattro squadre inferiori a noi e adesso c'è una bella partita, in uno stadio che conosciamo bene e speriamo ci dia lo slancio per il prosieguo.

