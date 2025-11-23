Chivu a InterTV: “Il calcio di gioca sui gol non sulle occasioni. Ho 4 attaccanti validi”

Brutta battuta d'arresto per i nerazzurri che escono sconfitti nel derby che vede trionfare i rossoneri trascinati da Pulisic e Maignan. Fatale l'errore dagli undici metri di Calhanoglu. Questo il commento di mister Chivu nel post match di ai microfoni di InterTV: "Il calcio si gioca sui gol e non sulle occasioni. Abbiamo rispettato il nostro piano gioco, mettendo in campo maturità e determinazione, abbiamo sbagliato sotto porta e al primo errore sono ripartiti e sapevamo che questo era il loro modo per farci male. Purtroppo questo è il calcio, siamo rimasti in partiti, abbiamo aumentato i giri del motore, sbagliato un rigore, dobbiamo prenderci le buone cose, cercare di migliorare perchè il campionato è lungo. Che ci portiamo di buono a casa? Poco, la cosa bella è che tra 3 giorni giocheremo di nuovo, bisogna imparare a gestire le frustrazioni, mantenere la nostra qualità, stiamo lavorando e non dobbiamo demoralizzarci per aver perso una partita. Credo per 15 minuti abbiamo avuto una buona prestazione poi abbiamo iniziato a subire le loro ripartenze e li abbiamo perso lucidità ed eravamo troppo frenetici. Una volta subito il gol ci abbiamo provato ma ci è mancata lucidità per trovare il passaggio giusto, il crosso giusto ma eravamo vogliosi di andare a riprendere una partita dove meritavamo di più. Manteniamo quello di buono fatto cercando di migliorare le prossime partite. Rotazioni? Abbiamo 4 attaccanti validi a disposizione, c'è chi è più esperto come Marcus e chi sta imparando e sta dando un contributo importante alla squadra"