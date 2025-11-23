Pulisic: “Fatto un gol facile”. Maignan: “Parata preferita? Tutte importanti. Adesso…”

Il Milan ha vinto il derby per 1-0: Pulisic e Maignan hanno parlato così ai microfoni di Dazn al termine della partita

Matteo Pifferi Redattore 23 novembre - 23:44

Ai microfoni di Dazn, Pulisic e Maignan hanno parlato così dopo la vittoria nel derby.

Parte Pulisic. "MVP Maignan? Se lo meritava Mike, al 100%. Ho fatto un gol facile, lui ha fatto 10 parate. Terzo gol nel derby? E' il mio lavoro, devo fare gol. Ero al posto giusto al momento giusto"

Maignan aggiunge: "La mia parata preferita? Tutte. Tutte erano importanti per tenere la porta inviolata, quando giochiamo così e soffriamo insieme possiamo vincere. Dobbiamo continuare a lavorare"

Continua Pulisic: "Vinciamo con le big? Giochiamo sempre bene contro le grandi, dobbiamo mantenere questo livello anche contro le altre"

Maignan chiosa così: "L'ultimo rigore parato a Calhanoglu nel derby da Tatarusanu poi a fine anno fu scudetto? Non dobbiamo fare paragoni. E' positivo aver vinto stasera, ci sono tante giornate, dobbiamo prendere queste vittorie per continuare a lavorare duramente"