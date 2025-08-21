Sacchi: “Inter, le batoste non si cancellano in un amen. Napoli favorito”

L'ex ct ha detto la sua sul campionato che sta per iniziare e si è soffermato anche sulla squadra nerazzurra

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan ed ex ct della Nazionale, ha risposto alle domande de La Gazzetta dello Sport e ha fatto un suo pronostico sul nuovo campionato che sta per cominciare. Nella sua griglia di partenza il Napoli è il favorito e poi arriva l'Inter.

«Io dico che il Napoli è ancora un gradino sopra le altre, poi viene l’Inter», ha detto. Questo nonostante la perdita di Lukaku per infortunio: «Verissimo, perché Lukaku è un centravanti che fa muovere tutta la squadra, e poi ha personalità e carisma. Però io ricordo che il mio Milan, al primo anno, vinse lo scudetto nonostante l’infortunio di Van Basten che rimase fuori per quasi tuttala stagione. Ciò significa che il gioco può fare la differenza, e Conte è un allenatore che il gioco alle sue squadre lo sa dare. Inoltre, quest’anno può contare su un certo De Bruyne, campione assoluto».

Sull'Inter invece ha detto: «Penso venga un passo indietro, per una serie di motivi. Innanzitutto le batoste della passata stagione, cioè la mancata vittoria in campionato e la brutta sconfitta in finale di Champions League, devono essere assorbite. Sono momenti che non si cancellano in un amen. E poi è stata cambiata guida tecnica, da Simone Inzaghi a Chivu. Bisognerà dare al nuovo allenatore il tempo per costruire il suo progetto».

E a proposito dell'attacco nerazzurro ha aggiunto: «A parte Lautaro e Thuram che sono i titolari, adesso ci sono Bonny e Pio Esposito che sono giovani e hanno buone qualità. Ma c’è anche da tenere presente che l’Inter sarà impegnata in campionato e in Champions, e quindi la rosa deve essere ampia. Io vedo ancora una difesa da sistemare».

