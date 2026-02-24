Non riesce l'impresa ai nerazzurri che dopo la sconfitta patita in Norvegia perde anche al Meazza davanti al suo pubblico per 2 a 1. Una gara poco brillante da parte dei nerazzurri che nel doppio confronto hanno subito la grande forza atletica degli avversari che hanno saputo contenere e colpire in ripartenza. Queste le parole di rilasciate da Bisseck ai microfoni di InterTV nel post partita: "Mancata fortuna la palla non voleva entrare, loro hanno fatto una gara discreta complimenti a loro. Soddisfatto? Non sono soddisfatto ma faccio i complimenti alla mia squadra non era semplice stare in partita fino all'ultimo minuto e per questo sono orgoglioso della mia squadra. Stanotte siamo delusi ma domani è un altro giorno abbiamo due competizioni e faremo di tutto per vincere queste competizioni"
fcinter1908 news interviste Bisseck a InterTV: “Mancata la fortuna, ora vogliamo vincere le competizioni che rimangono”
news
Bisseck a InterTV: “Mancata la fortuna, ora vogliamo vincere le competizioni che rimangono”
L'Inter esce superati nel doppio confronto dal Bodo Glimt che si impone per 2 a 1 al Meazza
© RIPRODUZIONE RISERVATA