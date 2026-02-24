Bisseck a InterTV: “Mancata la fortuna, ora vogliamo vincere le competizioni che rimangono”

Non riesce l'impresa ai nerazzurri che dopo la sconfitta patita in Norvegia perde anche al Meazza davanti al suo pubblico per 2 a 1. Una gara poco brillante da parte dei nerazzurri che nel doppio confronto hanno subito la grande forza atletica degli avversari che hanno saputo contenere e colpire in ripartenza. Queste le parole di rilasciate da Bisseck ai microfoni di InterTV nel post partita: "Mancata fortuna la palla non voleva entrare, loro hanno fatto una gara discreta complimenti a loro. Soddisfatto? Non sono soddisfatto ma faccio i complimenti alla mia squadra non era semplice stare in partita fino all'ultimo minuto e per questo sono orgoglioso della mia squadra. Stanotte siamo delusi ma domani è un altro giorno abbiamo due competizioni e faremo di tutto per vincere queste competizioni"