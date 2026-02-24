Darmian a InterTV: “La forza di questa squadra è il gruppo e i nostri tifosi…”

Dentro o fuori, non c'è appello. L'Inter questa sera riceve al Meazza il Bodo Glimt che si è imposto nella partita d'andata per 3 a 1. Gara non semplice per i nerazzurri che però dovranno dare il tutto per tutto per ribaltare un risultato - immeritato - che rende molto difficile il passaggio del turno. Queste le parole di Darmian rilasciate ai microfoni di InterTV nel pre partitia: "Sappiamo che sarò una gara difficile ma faremo del nostro meglio per ribaltare il risultato della gara d'andata. Penso che l'abbiamo dimostrato in questi anni che la forza di questa squadra è il gruppo, chiunque entra da il proprio contributo. I tifosi? Sappiamo quanto possano darci e quanto sanno spingere sappiamo che saranno con noi e ci spingeranno per recuperare il risultato dell'andata"