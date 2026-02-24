Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Inter-Bodo Glimt, Matteo Darmian ha parlato così del match di San Siro:
Darmian: “Dobbiamo far vedere la miglior versione dell’Inter. Gol subito non è ossessione ma…”
Le parole di Darmian ai microfoni di Sky Sport poco prima del calcio d'inizio di Inter-Bodo Glimt, ritorno del playoff di Champions
"Deve essere una partita con la giusta attenzione, non sarà facile, dobbiamo rimontare due gol ma in questi anni abbiamo dimostrato quello che siamo capaci di fare, dobbiamo mettere in campo la miglior versione di noi per recuperare il risultato"
Fondamentale l'approccio?
"L'approccio deve essere il solito, mi ricordo pochissime partite in cui abbiamo sbagliato l'approccio. Dobbiamo cercare di trovare il gol il prima possibile ma non deve essere un'ossessione, le occasioni ci capiteranno. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, non dobbiamo essere presuntuosi ma dobbiamo essere noi stessi"
