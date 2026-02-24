Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Inter-Bodo Glimt, Matteo Darmian ha parlato così del match di San Siro:

"Deve essere una partita con la giusta attenzione, non sarà facile, dobbiamo rimontare due gol ma in questi anni abbiamo dimostrato quello che siamo capaci di fare, dobbiamo mettere in campo la miglior versione di noi per recuperare il risultato"