Lautaro a InterTV: “Negli ultimi anni risultati non positivo contro il Bologna ma…”

Torna in campo l'Inter per la prima gara del 2026 e al Meazza arriva il Bologna di Vincenzo Italiano. Nerazzurri costretti a rincorrere per le vittorie di Milan e Napoli ma con una vittoria la squadra di Chivu si riprenderebbe la vetta del campionato. Queste le parole di Lautaro Martinez nel pre partita rilasciate ai microfoni di InterTV: "Abbiamo finito l'anno in testa alla classifica, importante per noi. Gli ultimi anni i risultati contro il Bologna non sono stati positivi ma abbiamo preparato la gara nella maniera giusta e dobbiamo scendere in campo con la giusta mentalità. Tutti i giocatori sono pronti e sono a disposizione ed è importante anche per chi entra dare qualcosa in più e lo stanno facendo tutti"