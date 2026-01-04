Kolarov a InterTV: “Ora fondamentale il recupero. Gara dominata, anche a Riyad…”

I nerazzurri schiantano il Bologna dal punto di vista del gioco e delle occasioni create con un passivo che non rende probabilmente il giusto merito alla squadra di Chivu che avrebbe potuto dilagare se non avesse trovato di fronte un Ravaglia in stato di grazia. Queste le parole di Kolarov rilasciate nel post partita ai microfoni di InterTV: "Vittoria molto importante ma credo sia a Riyad che oggi la squadra abbia fatto due partite importanti, oggi abbiamo dominato la gara, faccio i complimenti ai ragazzi. Lavoriamo sempre sui dettagli per esser presenti ogni minuto, peccato per il gol preso ma va benissimo cosi. Calci piazzati? Stiamo lavorando su tutti gli aspetti però proprio stamattina siamo andati a provare i piazzati e Palombo che si occupa di queste cose vanno fatti i complimenti alla squadra e a lui. In questi giorni i recuperi diventano fondamentali per recuperare le forze già per la prossima partita"