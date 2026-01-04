Lavelli a InterTV: “Da Interista questo lo stadio più bello, me lo sono goduto tutto”

I nerazzurri schiantano il Bologna dal punto di vista del gioco e delle occasioni create con un passivo che non rende probabilmente il giusto merito alla squadra di Chivu che avrebbe potuto dilagare se non avesse trovato di fronte un Ravaglia in stato di grazia. Queste le parole di Matteo Lavelli rilasciate nel post partita ai microfoni di InterTV: "Non è stato facile, è stata una nuova esperienza e cerchi di adattarti il più rapidamente possibile. Cosa mi ha detto Chivu? Non cambia tanto arrivano più farte ma fai quello che sai fare. A chi mi ispiro? A tutti gli attaccanti dell'Inter in rosa posso prendere da tutti. Emozioni? Da interista lo stadio più bello me lo sono goduto al massimo"