Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Bruges 3-4, Nicolò Tresoldi ha parlato così del match di San Siro:

"Sono quasi più nervoso ora che in campo, è stata una serata pazzesca, ho sognato tante volte una serata così, segnare tre gol a San Siro, con tutta la famiglia allo stadio, gli amici, è fantastico. Prima della partita mi hanno incitato tanti tifosi del Milan, ma sono contento per il Brugge e per il calcio belga, per me era un derby, tanta roba"

Italia o Germania

Cosa temevate dell'Inter

"Si parla tanto, sono state dette tante cose non vere. Sono contento del percorso con la Germania, sono al Bruges, ci sono tanti giocatori italiani e tedeschi molto più forti di me""L'Inter è la squadra più forte in Italia e tra le più forti al mondo, volevamo pressare alti, se giochiamo col blocco basso si sarebbero trovati meglio. Siamo una squadra molto giovane, il mister ci ha detto di giocare uomo contro uomo e di sfruttare gli errori. Corriamo tanto e veloce, sappiamo che abbiamo avuto un po' di fortuna, loro hanno sbagliato tanti gol, hanno preso una traversa, ci è girato a nostro favore, nel secondo tempo abbiamo fatto una bella partita. Il quarto gol dimostra che stavamo meglio dell'Inter, il nostro attaccante da solo senza difensori che andava verso la porta indisturbato"