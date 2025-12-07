Non so cosa sia successo dopo il 2-0, credo che pensassimo che la partita fosse finita. Forse dopo il rigore hanno semplicemente preso il sopravvento e hanno segnato il 2-2. Poi c'è stata ancora una volta una buona reazione da parte della squadra. Subire di nuovo un gol su calcio piazzato non è stato il massimo.

Dopo il 2-2 abbiamo mostrato una buona reazione, abbiamo mostrato la nostra mentalità. Volevamo recuperare perché sapevamo di aver commesso un errore, lasciandoli recuperare e abbiamo segnato il 3-2. Niente da dire sul risultato.

Su come la serie di risultati sta influenzando lo spogliatoio...

Beh, quello che c'è nello spogliatoio rimane nello spogliatoio, prima di tutto. Ma dobbiamo gestirlo, dobbiamo trovare soluzioni. Può sempre presentarsi l'opportunità martedì o in Champions League o di nuovo nel weekend, ma ci sono anche momenti in cui bisogna guardare se stessi. Tutti a casa, pensare e chiedersi se si è fatto tutto il possibile. E se la risposta è sì, allora andiamo avanti e la svolta arriverà.Ora dobbiamo trovare soluzioni, dobbiamo reagire e tutti devono assumersi le proprie responsabilità, e non sempre i più grandi o quelli che sono qui da più tempo. Tutti devono andare e dimostrare in campo che sono pronti a lottare per questo titolo.