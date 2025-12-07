Il giocatore nerazzurro, premiato in settimana come miglior attaccante della scorsa stagione, ha parlato anche del campionato sui profili social dell'Assocalciatori

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 dicembre 2025 (modifica il 7 dicembre 2025 | 13:02)

Aveva segnato una doppietta al Pisa prima di ritirare il premio AIC come miglior attaccante della scorsa stagione. Lautaro Martinez ha parlato del premio ricevuto proprio in un'intervista concessa all'Associazione Calciatori. «Perché è importante questo premio? Perché a votare sono i calciatori. Fa grande piacere. Siamo sempre avversari e ovviamente ognuno difende la sua squadra, ma essere votato dai colleghi fa sempre piacere anche perché sono qui al secondo anno consecutivo».

-Chi avresti premiato?

Sicuramente ce ne sono tanti, che hanno fatto una grande stagione. Credo che anche Marcus (Thuram.ndr) lo meritava, magari al posto mio (sorride.ndr). Ma ci sono tanti giocatori bravi in Serie A che dobbiamo tenerci stretti.

-Classifica marcatori attuali: pochi gol dei bomber. Perché?

Il campionato italiano è sempre difficile da affrontare. Ogni anno che passa le squadre si conoscono di più, ci sono giocatori che giocano tanti anni nello stesso campionato però in questo momento anche la classifica generale è un po' strana con 4-5 squadre ad un punto. Sarà una stagione divertente nella quale tutti dovranno dare il massimo e dovremo tutti essere concentrati fino all'ultimo.

-Quando eri bambino chi avresti premiato?

Diego Milito, sicuramente. Perché quando sono arrivato in Argentina al Racing mi ha adottato. Mi ha dato i suoi consigli e mi ha dato il suo supporto. Lo fa ancora oggi e ogni tanto ci sentiamo e gli mando un saluto grande.

(Fonte: Assocalciatori)