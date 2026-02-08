Chivu: “Ecco cosa mi colpisce di Lautaro. Sassuolo tosto, la cosa bella è…”

Ecco le parole di Cristian Chivu ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio di Sassuolo-Inter

Matteo Pifferi Redattore 8 febbraio - 17:21

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Sassuolo-Inter, Cristian Chivu ha parlato così del match del Mapei Stadium:

"Dobbiamo avere l'approccio giusto, non è una partita semplice contro un avversario tosto che ha messo in difficoltà chiunque nonostante sia neopromossa, sta facendo un campionato molto bello"

9 giocatori cambiati su 11 rispetto alla Coppa Italia

"La cosa più bella è avere una rosa coinvolta al 100% che fa di tutto per mettersi a disposizione, danno tutti il contributo alla causa. Il campionato è lungo, c'è bisogno di energia e continuità oltre che ambizione. Siamo l'Inter, una squadra ambiziosa, che ha costruito cose importanti nella storia, abbiamo anche una riconoscenza internazionale"

Lautaro a -1 da Boninsegna

"Mi colpisce la fame, la voglia di essere determinante, la voglia di vincere, di allenarsi e vivere la giornata per migliorarsi. Ha tante qualità importanti, è un piacere, per chi guarda il calcio, vedere giocatori come Lautaro"