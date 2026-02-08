Luis Henrique a InterTV: “Sto bene fisicamente e sento la fiducia di mister e squadra”

L'Inter sarà di scena al Mapei Stadium dove ritroverà il Sassuolo di Fabio Grosso. La vittoria del Napoli, arrivata nei minuti di recupero, impone ai nerazzurri di uscire indenni e possibilmente con i 3 punti da quello che è uno stadio storicamente avaro di soddisfazione per l'Inter. Queste le parole di Luis Henrique nel pre partita rilasciate ai microfoni di InterTV: "ogni partita è importante piano piano andiamo a cercare di fare punti per arrivare al traguardo finale. Sassuolo? Una squadra forte con un attacco forte dobbiamo essere concentrati per questa gara ma stiamo lavorandp per questo. Fisicamente sto bene e per la testa conta la fiducia che sento da mister e compagni e sono contento di poter aiutare loro per ogni partita"