Ai microfoni di Prime Video, Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha fatto queste considerazioni prima del fischio d'inizio della partita contro il Bodo Glimt:
"Il terreno di gioco? Non deve cambiare nulla, dobbiamo essere pronti fisicamente e mentalmente ad accettare le condizioni. Se si usano scuse, si rischia di non farcela. Dobbiamo essere pronti alla loro intensità e a quello che riesce a fare questa squadra su questo campo. Hanno un progetto importante e lo hanno fatto vedere".
"Dobbiamo accettare tutto l'ambiente e non pensarci troppo, perché non sarà semplice. Saranno due partite da giocare, bisogna essere maturi e capire le condizioni e la proposta del campo. Siamo consapevoli del fatto che è una partita che si gioca su 180' e dobbiamo fare di tutto per conquistare la qualificazione".
