Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro il Bodo/Glimt : "Il campo sintetico? Non bisogna trovare delle scuse, bisogna giocare. Dobbiamo capire che il campo non è l'ideale, ma bisogna fare del nostro meglio per fare un buon risultato.

Per loro è la partita della vita? Anche per noi. Ogni partita per noi è troppo importante, questa non fa esclusione, dobbiamo fare il meglio per vincere e bisogna avere un buon risultato per noi in vista di settimana prossima.