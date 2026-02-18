Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro il Bodo/Glimt: "Il campo sintetico? Non bisogna trovare delle scuse, bisogna giocare. Dobbiamo capire che il campo non è l'ideale, ma bisogna fare del nostro meglio per fare un buon risultato.
Mkhitaryan: “Campo sintetico? Niente scuse. Per il Bodo partita della vita? Anche per noi”
Il centrocampista armeno dell'Inter presenta la sfida in programma tra pochi minuti contro la formazione norvegese
Per loro è la partita della vita? Anche per noi. Ogni partita per noi è troppo importante, questa non fa esclusione, dobbiamo fare il meglio per vincere e bisogna avere un buon risultato per noi in vista di settimana prossima.
Cosa ci ha lasciato la vittoria contro la Juventus? Più fiducia, credere in noi stessi, che possiamo vincere tutte le partite, anche contro le big, che dicevano che non vincevamo mai. Anche questa sarà difficile, proveremo a vincere anche stasera".
