fcinter1908 news interviste Inter, Chivu: “Gara controllata bene. Pio Esposito? Deve lavorare ancora di più”

news

Inter, Chivu: “Gara controllata bene. Pio Esposito? Deve lavorare ancora di più”

Chivu inter
Le parole dell'allenatore nerazzurro al triplice fischio della gara di stasera all'Unipol Domus
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha parlato anche ai microfoni di Inter TV al triplice fischio della gara di questa sera contro il Cagliari:

Inter, Chivu: “Gara controllata bene. Pio Esposito? Deve lavorare ancora di più”- immagine 2
Getty

"Abbiamo fatto una buona gara, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla presto, ma l’abbiamo controllata anche quando loro hanno alzato entusiasmo, baricentro, il coraggio e hanno cambiato modulo. La squadra ha saputo soffrire, siamo contenti anche della prestazione per la qualità e per i tre punti. Pio Esposito? E’ un 2005, sono contento perché ha segnato, ma bisogna andare con calma. E’ giovane, ha margini di miglioramento e deve lavorare ancora molto di più di quanto sta facendo in questo momento”.

Leggi anche
Pisacane: “L’Inter ha fatto una grandissima gara, ha meritato di vincere. A...
Mkhitaryan: “Gestire le forze? Inter ha qualità ed esperienza. In mezzo siamo sette...

© RIPRODUZIONE RISERVATA