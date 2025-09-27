"Abbiamo fatto una buona gara, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla presto, ma l’abbiamo controllata anche quando loro hanno alzato entusiasmo, baricentro, il coraggio e hanno cambiato modulo. La squadra ha saputo soffrire, siamo contenti anche della prestazione per la qualità e per i tre punti. Pio Esposito? E’ un 2005, sono contento perché ha segnato, ma bisogna andare con calma. E’ giovane, ha margini di miglioramento e deve lavorare ancora molto di più di quanto sta facendo in questo momento”.