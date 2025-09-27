Henrikh Mkhitaryan, alla fine della partita vinta contro il Cagliari, ha parlato ai microfoni di Skysport della vittoria e della prestazione sua e dei suoi compagni in un momento in cui l'Inter deve trovare conferme rispetto al passato.
Mkhitaryan: “Gestire le forze? Inter ha qualità ed esperienza. In mezzo siamo sette e…”
-Dato fastidio quel palo e cosa è cambiato per voi centrocampisti rispetto a qualche mese fa?
Sono cambiate poche cose. Il mister chiede un paio di cose diverse. Stiamo migliorando e facendo tutto per fare del nostro meglio per seguirlo. Serve un po' di tempo e piano piano e andiamo avanti.
Abbiamo una grande rosa, tutti siamo pronti a giocare e ad aiutarci. Questa è la nostra forza. Ma sarà una lunga stagione, dovremo ognuno dare del suo meglio per far vincere l'Inter.
-A che punto vi sentite da un punto di vista di tenuta fisica dopo aver giocato anche il Mondiale per Club?
Secondo me non è difficile gestire questa squadrea perché ci sono giocatori di qualità ed esperienza. Sette a centrocampo e possiamo ognuno dare un ruolo, possiamo gestirci, serve continuità e fiducia per vincere le gare che ci aspettano.
-Cambiata la tua preparazione fisica e mentale data la tua età?
Questa cosa non si fa negli ultimi anni. Si fanno determinate cose in campo, in palestra, ma prima di arrivare a 30 anni per poterti gestire meglio e sono arrivato a 36 anni che voglio migliorare, essere al top fisicamente ed aiutare la mia squadra.
