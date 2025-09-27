Le dichiarazioni dell'allenatore rossoblù rilasciate ai microfoni di Dazn al termine di Cagliari-Inter

Gianni Pampinella Redattore 27 settembre - 23:29

Al termine di Cagliari-Inter, Fabio Pisacane ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore rossoblù: "Nei primi 15' avevamo un assetto in fase di non possesso, poi con l'infortunio di Belotti abbiamo corretto i dettagli e siamo andati con un sistema diverso. Volevamo prendere Calhanoglu con Folorunsho ed Esposito doveva prendere come riferimento de Vrij".

"In quel momento le due mezzali dovevano andare su Akanji e Bastoni e questo ci ha permesso di tenere meglio il campo. Giocare davanti alla nostra gente volevamo avere un atteggiamento diverso, non troppo remissivo, ma bisogna fare i complimenti all'Inter che ha meritato di vincere, ha fatto una grandissima gara, faccio i complimenti a Chivu e alla sua squadra perché l'Inter ha meritato la vittoria. Belotti? Aspettiamo gli esiti, speriamo per lui che non sia quello che pensiamo".

"Il ragazzo ha sentito questo crack, non siamo fiduciosi in questo momento. Nella prima frazione non siamo stati bravissimi nelle scelte, di fronte avevamo una squadra che non ha bisogno di presentazioni e che ha meritato la vittoria perché ha fatto una grandissima partita. A volta bisogna dare merito agli avversari, l'Inter è venuta a Cagliari con l'atteggiamento giusto, io alla mia squadra non posso rimproverare nulla per quanto riguarda lo spirito, però nelle ultime scelte potevamo fare qualcosa di meglio".

(Dazn)