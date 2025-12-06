L'Inter, almeno per una notte, si riprende la vetta della classifica stravincendo contro il Como. La squadra di Fabregas viene piegata con un pesante 4 a 0 al Meazza che lancia l'Inter in vetta alla classifica del campionato di calcio di Serie A. Queste le parole di Akanji nel post partita raccolte dai microfoni di InterTV:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Akanji a Inter TV: “Non parlo di gara perfetta perchè si può sempre migliorare”
news
Akanji a Inter TV: “Non parlo di gara perfetta perchè si può sempre migliorare”
L'Inter strapazza il Como al Meazza rifilando alla squadra di Fabregas un rotondo 4 a 0
"Una gara non semplice non parlo di match perfetto perchè non lo dico mai ma abbiamo giocato bene e poi la partita si è indirizzata per il verso giusto. Tutto importante, chi parte da subito e chi entra perchè danno energie per fare meglio. Una motivazione extra nella gara cntro il Liverpool? Io cerco di dare il massimo in ogni match, siamo pronti per questa partita, non ho mai giocato con loro ma sempre contro e darò il massimo"
© RIPRODUZIONE RISERVATA