"Una gara non semplice non parlo di match perfetto perchè non lo dico mai ma abbiamo giocato bene e poi la partita si è indirizzata per il verso giusto. Tutto importante, chi parte da subito e chi entra perchè danno energie per fare meglio. Una motivazione extra nella gara cntro il Liverpool? Io cerco di dare il massimo in ogni match, siamo pronti per questa partita, non ho mai giocato con loro ma sempre contro e darò il massimo"