news

Akanji: “Cerco di aiutare sempre la squadra. Chivu? Parla tanto con noi e poi…”

L'Inter vince 4-0 contro il Como al termine di un match dominato dall'inizio alla fine: le parole di Akanji a Dazn
Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Como 4-0, Manuel Akanji ha parlato così:

"Mai sostituito? E' una domanda per Chivu, non per me. Non sono mai stato infortunato, cerco sempre di aiutare la squadra. In Inghilterra dicevano che la mia migliore qualità è la disponibilità e lo sto dimostrando"

Puoi dirci qualcosa in più su Chivu?

"Parla tanto con i giocatori, per me è molto importante la comunicazione. Le decisioni poi sono le sue, cerca sempre di motivarci. Ci parliamo in modo molto confidenziale e ovviamente c'è rispetto perché ha giocato a livello top"

Sul sorteggio

"Spero anche io di affrontare l'Italia. Le ultime due volte sono andate bene a noi, vediamo cosa capiterà ai playoff, spero di giocare contro i miei amici italiani"

