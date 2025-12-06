Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Como 4-0, Manuel Akanji ha parlato così:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Akanji: “Cerco di aiutare sempre la squadra. Chivu? Parla tanto con noi e poi…”
news
Akanji: “Cerco di aiutare sempre la squadra. Chivu? Parla tanto con noi e poi…”
L'Inter vince 4-0 contro il Como al termine di un match dominato dall'inizio alla fine: le parole di Akanji a Dazn
"Mai sostituito? E' una domanda per Chivu, non per me. Non sono mai stato infortunato, cerco sempre di aiutare la squadra. In Inghilterra dicevano che la mia migliore qualità è la disponibilità e lo sto dimostrando"
Puoi dirci qualcosa in più su Chivu?
"Parla tanto con i giocatori, per me è molto importante la comunicazione. Le decisioni poi sono le sue, cerca sempre di motivarci. Ci parliamo in modo molto confidenziale e ovviamente c'è rispetto perché ha giocato a livello top"
Sul sorteggio
"Spero anche io di affrontare l'Italia. Le ultime due volte sono andate bene a noi, vediamo cosa capiterà ai playoff, spero di giocare contro i miei amici italiani"
© RIPRODUZIONE RISERVATA