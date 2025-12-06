Chivu a InterTV: “Dosare le energie? Sono alibi questi. Siamo stati attenti e…”

L'Inter, almeno per una notte, si riprende la vetta della classifica stravincendo contro il Como. La squadra di Fabregas viene piegata con un pesante 4 a 0 al Meazza che lancia l'Inter in vetta alla classifica del campionato di calcio di Serie A. Queste le parole di mister Chivu nel post partita raccolte dai microfoni di InterTV: "Meglio i primi 20. minuti della gara per il coraggio, l'intensità, siamo stati molto intelligenti nel capire i momenti della partita, che si può concedere del palleggio al tuo avversario senza perdere equilibrio anche nella ripresa con una difesa più bassa siamo riusciti a chiuderla. Dosare le energia? Sono scuse, sono alibi, molti non hanno giocato mercoledi quindi di eenergie ne avevano tante. Mi è piaciuta tutta la squadra, come hanno interpretato, cambiando il nostro 3.5. che è diventato un 4.4.2 e non è semplice contro una squadra contro il Como. Siamo stati attenti e anche cinici. Merito dei ragazzi della loro bravura individuale, sul primo gol azione avviata proprio da LAutaro che poi fa 40 metri di scatto"