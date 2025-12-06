Calhanoglu a InterTV: “Dovremo essere lucidi. Il mio ruolo non è l’attaccante ma…”

L'Inter di Cristian Chivu dopo la scorpacciata in Coppa Italia vuole tornare a correre anche in campionato. Al Meazza arriva il Como di Fabregas con ambizioni d'alta classifica. Il migliore attacco contro la miglior difesa. Queste le parole di Calhanoglu nel pre partita raccolta dai microfoni di InterTV: "Sempre importante fare punti, sarà dura oggi contro una squadra che sta bene, giovani con valori ma siamo preparati e fare il nostro gioco e la nostra partita per prendere 3 punti. Dovremo essere lucidi e avere la pazienza nel gestire il gioco. Loro palleggiano bene e dovremo reagire subito. Se saremo in partita al 100% faremo il nostro, dobbiamo stare attenti. Non sono una punta ma è bello segnare, il mio lavoro è organizzare il gioco che vogliamo fare, difendere bene e aiutare la squadra"