Lautaro Valenti, difensore argentino del Parma, nel corso di un'intervista concessa a Parma Today ha parlato anche del suo soprannome che lo accomuna a Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter: "Perchè mi chiamano "Toro"? Perché sono determinato e non mi arrendo, vado avanti contro ogni difficoltà senza preoccuparmi di chi o cosa ho di fronte".