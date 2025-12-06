Lautaro Valenti, difensore argentino del Parma, nel corso di un'intervista concessa a Parma Today ha parlato anche del suo soprannome che lo accomuna a Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter: "Perchè mi chiamano "Toro"? Perché sono determinato e non mi arrendo, vado avanti contro ogni difficoltà senza preoccuparmi di chi o cosa ho di fronte".
Valenti: “Lautaro ha troppa qualità, è il migliore in Serie A, il più difficile da marcare”
Il difensore argentino del Parma ha speso parole di elogio nei confronti del suo connazionale, capitano dell'Inter
Toro lei, Toro Martinez. Chi è il vero Toro?
"Lautaro Martinez (ride ndc): è forte, troppo forte. È il giocatore migliore della Serie A. Anche Dybala mi piace ma Lautaro ha troppa qualità. Quando gioca con le spalle alla porta è impossibile contenerlo, è il giocatore più difficile da marcare".
