Inter, Inzaghi: “Colpito nel momento giusto. Lautaro? Fa notizia ma…”

Lautaro è il nostro capitano e fa notizia se non segna per 8 partite, ma deve continuare a lavorare così e con fiducia. Tornerà a far gol. Dovrò rivedere la partita di stasera, ma lunedì lui e Thuram hanno fatto un grandissimo lavoro, così come Arnautovic e Taremi contro l'Udinese. Noi chiediamo tanto ai nostri attaccanti, ci sta che in qualche momento possano perdere un po' di lucidità. Deve rimanere tranquillo, sapendo che la squadra continua a vincere e lui ha la fiducia di tutti.