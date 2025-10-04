Dimarco a InterTV: “Abbiamo soffocato la Cremonese, dobbiamo chiudere prima le gare”

L'Inter strapazza la Cremonese nell'ultimo incontro prima della seconda pausa per gli impegni delle nazionali. Un risultato rotondo, anche contenuto, per i valori visti in campo, che porta i nerazzurri, in questo momento, al vertice della classifica di Serie A, a pari punti con la Roma il Napoli e il Milan. Questo il commento nel post partita di Federico Dimarco raccolto dai microfoni di InterTV: "Abbiamo fatto una grande partita, siamo felici, per me è importante la prestazione ma conta quella della squadra, abbiamo affrontato una squadra ostica, dobbiamo chiudere prima le gare e non possiamo subire gol. Siamo stati sul pezzo dal primo minuto, abbiamo soffocato la Cremonese, siamo stati bravi sotto tutti i punti di vista. Ora la sosta, noi dobbiamo vincere"