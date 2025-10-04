L'Inter strapazza la Cremonese nell'ultimo incontro prima della seconda pausa per gli impegni delle nazionali. Un risultato rotondo, anche contenuto, per i valori visti in campo, che porta i nerazzurri, in questo momento, al vertice della classifica di Serie A, a pari punti con la Roma il Napoli e il Milan. Questo il commento nel post partita di Federico Dimarco raccolto dai microfoni di InterTV: "Abbiamo fatto una grande partita, siamo felici, per me è importante la prestazione ma conta quella della squadra, abbiamo affrontato una squadra ostica, dobbiamo chiudere prima le gare e non possiamo subire gol. Siamo stati sul pezzo dal primo minuto, abbiamo soffocato la Cremonese, siamo stati bravi sotto tutti i punti di vista. Ora la sosta, noi dobbiamo vincere"
Dimarco a InterTV: "Abbiamo soffocato la Cremonese, dobbiamo chiudere prima le gare"
Dimarco a InterTV: “Abbiamo soffocato la Cremonese, dobbiamo chiudere prima le gare”
Sesto turno di campionato, l'Inter riceve al Meazza la Cremonese prima della pausa per gli impegni delle nazionali, Le dichiarazioni post partita
