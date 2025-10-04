FC Inter 1908
Barella: “Avevamo bisogno di gente come Bonny. Ritrovati certi meccanismi, ora…”

Ecco le dichiarazioni a Dazn di Barella nel post partita di Inter-Cremonese, match vinto 4-1 dai nerazzurri
Quinta vittoria di fila per l'Inter che regola 4-1 la Cremonese a San Siro dopo una grande partita. Ecco le parole di Barella a Dazn:

"Abbiamo ritrovato meccanismi un po' persi nell'ultimo periodo. Per fare queste partite c'è bisogno di fiducia e della condizione fisica, l'abbiamo ritrovata e siamo felici per questo. Oggi siamo stati più verticali del solito, di solito facciamo più possesso ma ci siamo divertiti ed è la cosa più importante"

Chivu ha detto 'tira' dal limite

"Una mia caratteristica è stata quella di far fare gol ad un compagno, la gloria personale non mi è interessata. A volte è meglio tirare, sono contento del gol, ringrazio Bonny perché si è messo subito a disposizione, avevamo bisogno di gente che aveva voglia di lavorare con noi, di ridere, scherzare e fare queste prestazioni"

Scorpione a centrocampo

"Sono cose istintive, in giornate come queste, quando uno si diverte viene tutto"

