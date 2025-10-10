Le parole dell'esterno nerazzurro a margine dell'ultima gara disputata con l'Olanda in cui ha sfornato anche un assist

Daniele Vitiello Redattore/inviato 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 09:32)

Denzel Dumfries, nell'intervista concessa a Sport Mediaset dopo la gara tra Olanda e Malta, ha fatto il punto sul suo momento mettendo in chiaro i suoi obiettivi per la stagione:

"La sostituzione con la Cremonese? Ero incazzato perché è normale, nessun calciatore vuole uscire. Io voglio fare il meglio per la squadra, al momento c'era l'emozione... però adesso guardiamo in avanti che c'è la Roma dopo la sosta, bisogna vincere, è una partita difficile. Se (dopo la sosta) inizia un ciclo di partite difficili? Sì, sì, è così".

Sul ruolo da quarto o quinto: "Per me è uguale, con 4 devo aspettare di più i momenti perché c'è un esterno davanti, a cinque invece sono più in area, per me tutte e due sono uguali, in Olanda ho sempre giocato a 4, sono abituato a entrambi i moduli".

"Io ancora decisivo? Sì, sono contento per gli assist, ho fatto un cross duro per Depay, lui ha fatto un gol bello, siamo contenti. Olanda eventualmente seconda e il possibile confronto con l'Italia? No, siamo primi, perché dici così? Io guardo sempre per vincere, non per andare al secondo posto, questo sarebbe un pensiero negativo".