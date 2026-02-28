Chivu a InterTV: “Ecco cosa ho detto alla squadra. Abbiamo sempre dato il massimo”

Arriva il quindicesimo risultato utile consecutivo per i nerazzurri che dall'ultima sconfitta hanno messo insieme 14 vittorie e 1 pareggio. Contro il Genoa la squadra di Chivu passa con un gol per tempo, apre Dimarco con un capolavoro e chiude Calhanoglu su calcio di rigore. Questo il commento di rilasciato ai microfoni di InterTv nel post partita: "Cosa ho detto alla squadra? Di trovare le energie e fare il massimo, quello che abbiamo sempre fatto. Contento perchè sono 3 punti importantisssimi. Abbiamo 24-25 giocatori che si mettono sempre a disposizione. Coppa Italia? Abbiamo sempre dato tutto nelle vittorie e nelle sconfitte vogliamo mantenere questa determinazione"