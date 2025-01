Simone Inzaghi ha parlato in esclusiva al quotidiano saudita Al-Sharq alla vigilia di Inter-Milan finale di Supercoppa italian. Queste le sue considerazioni: "Sappiamo tutti che in finale ci sarà un derby, ed è una partita importante per entrambe le squadre e per la città di Milano. Giocheremo la Supercoppa qui in Arabia Saudita in uno stadio pieno di tifosi, quindi siamo molto felici. È chiaro che sia l'Inter che il Milan vogliono tornare a Milano con la coppa.