A margine della cerimonia di commemorazione delle vittime delle foibe il sindaco di Milano è tornato a parlare della cessione dell'impianto a Inter e Milan

Qualche sera fa ha brillato davanti a tutto il mondo. San Siro, il centro del calcio milanese, è diventato lo sfondo della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali. Ma sarà abbattuto perché Inter e Milan lo hanno acquistato dal Comune di Milano per realizzare il loro impianto di proprietà.