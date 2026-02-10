Qualche sera fa ha brillato davanti a tutto il mondo. San Siro, il centro del calcio milanese, è diventato lo sfondo della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali. Ma sarà abbattuto perché Inter e Milan lo hanno acquistato dal Comune di Milano per realizzare il loro impianto di proprietà.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Sala: “Cerimonia inaugurazione ha dato gloria a San Siro. Ma non è più adeguato ai tempi”
news
Sala: “Cerimonia inaugurazione ha dato gloria a San Siro. Ma non è più adeguato ai tempi”
A margine della cerimonia di commemorazione delle vittime delle foibe il sindaco di Milano è tornato a parlare della cessione dell'impianto a Inter e Milan
Dello stadio è tornato a parlare il sindaco di Milano Giuseppe Sala.
«Non è uno stadio adeguato ai tempi, questa è la realtà. Ma è stato un momento giustamente di gloria per un impianto che ha dato tanto a Milano. Quindi no, non credo che ci sia nessuna possibilità di ripensare a nulla», ha detto a margine della cerimonia di commemorazione delle vittime delle foibe.
(Fonte: ANSA)
© RIPRODUZIONE RISERVATA