Il giocatore bianconero ha risposto alle domande di Skysport e ha parlato del derby d'Italia

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 12:51)

Khephren Thuram, in un'intervista a Skysport - che trasmetterà la partita - ha parlato di Inter-Juve, la sfida in programma a San Siro sabato 14 febbraio alle 20.45.

-All'andata è stata una partita pazza e avete segnato sia tu che tuo fratello: che cosa ti aspetti, più tattica?

Non so, mi aspetto una grande partita. Siamo due grandi squadre d'Italia. Loro sono molto forti e noi giochiamo bene. Sarà sicuramente una bella partita dal punto di vista tattico. Perché siamo in Italia e in Italia le partite sono molto tattiche. Credo sarà una gara molto difficile. Mi aspetto questo.

-Di solito ti scrivi prima di queste partite con tuo fratello?

No, ci sentiamo tutti i giorni. Ci scriviamo sempre e parliamo, ma non parliamo della partita a dire la verità. Parliamo di cose più importanti rispetto al calcio. Non parliamo di questo. Se ci sarà papà? Sì certo, ci sarà tutta la famiglia.

-E per chi fa il tifo Lilian? Per la Juve visto il suo passato?

È neutrale. Però sono il più piccolo e penso che per questo di solito i papà sono più duri con i figli maggiori. E io sono il più piccolo (.ndr) quindi...

-Farà quindi il tifo per te e si nasconderà dietro al fatto che sei più piccolo per tifare per la sua Juve...

Khepren non risponde e sorride

(fonte: Skysport)