Marco Astori Redattore 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 14:33)

Paolo Condò, giornalista, intervenuto in collegamento con Sky Sport, ha parlato così del momento dell'Inter verso la sfida contro la Juve:

"Lautaro si è evoluto in un attaccante che trovi in diverse zone dell'attacco ed è molto bravo a mandare in gol i compagni. E' un campione realizzato, io amo sempre dare uno sguardo di sistema ai calciatori e lui è uno dei pochi giocatori che negli ultimi anni ha ricevuto offerte da grandi club. Messi è un suo grande estimatore e lo voleva al Barcellona: invece lui ha sposato l'Inter.

Esposito? Non ho dubbi sul fatto che sarà tra i convocati dell'Italia, ha già fatto bene: Gattuso valuterà se dargli già minuti con l'Irlanda del Nord. L'Inter in questi anni ha costruito l'ossatura della Nazionale: oltre a lui vedo con grandissima fiducia il momento pazzesco di Dimarco, l'italiano più in forma e che crea i maggiori squilibri a patto di avere terminali adeguati in area. Zielinski? Io penso che sia meglio di quello di Napoli, finalmente si è realizzato completamente: la prima stagione è stata deludente. Invece ha recuperato e aggiunto.

E ti dico una voce che mi arriva che riguarda anche Dimarco: con Chivu si allenano di più dal punto di vista atletico. E forse è questo allenamento atletico a far sì che alcuni giocatori che o venivano cambiati dopo un'ora o che non riuscivano a dare quello per cui erano stati presi, stanno vivendo una grande stagione. Queste due squadre hanno un'anima offensiva: iniziano le partite attaccando e la differenza in classifica è nel tasto di conversione delle palle gol in gol. L'Inter ce l'ha alto, la Juve no. L'Inter ha un vantaggio forte ma deve cancellare la macchia degli scontri diretti: deve vincere questa partita per completare la sua crescita".