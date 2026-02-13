FC Inter 1908
Paolo Condò, giornalista, intervenuto in collegamento con Sky Sport, ha parlato così del momento dell'Inter verso la sfida contro la Juve
Paolo Condò, giornalista, intervenuto in collegamento con Sky Sport, ha parlato così del momento dell'Inter verso la sfida contro la Juve:

"Lautaro si è evoluto in un attaccante che trovi in diverse zone dell'attacco ed è molto bravo a mandare in gol i compagni. E' un campione realizzato, io amo sempre dare uno sguardo di sistema ai calciatori e lui è uno dei pochi giocatori che negli ultimi anni ha ricevuto offerte da grandi club. Messi è un suo grande estimatore e lo voleva al Barcellona: invece lui ha sposato l'Inter.

Esposito? Non ho dubbi sul fatto che sarà tra i convocati dell'Italia, ha già fatto bene: Gattuso valuterà se dargli già minuti con l'Irlanda del Nord. L'Inter in questi anni ha costruito l'ossatura della Nazionale: oltre a lui vedo con grandissima fiducia il momento pazzesco di Dimarco, l'italiano più in forma e che crea i maggiori squilibri a patto di avere terminali adeguati in area. Zielinski? Io penso che sia meglio di quello di Napoli, finalmente si è realizzato completamente: la prima stagione è stata deludente. Invece ha recuperato e aggiunto.

E ti dico una voce che mi arriva che riguarda anche Dimarco: con Chivu si allenano di più dal punto di vista atletico. E forse è questo allenamento atletico a far sì che alcuni giocatori che o venivano cambiati dopo un'ora o che non riuscivano a dare quello per cui erano stati presi, stanno vivendo una grande stagione. Queste due squadre hanno un'anima offensiva: iniziano le partite attaccando e la differenza in classifica è nel tasto di conversione delle palle gol in gol. L'Inter ce l'ha alto, la Juve no. L'Inter ha un vantaggio forte ma deve cancellare la macchia degli scontri diretti: deve vincere questa partita per completare la sua crescita".

